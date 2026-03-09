روبيو يدين "الهجمات الإرهابية" على بغداد وكوردستان ويدعو الحكومة العراقية للتحرك

شفق نيوز- واشنطن

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو تحدث، الثلاثاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأدان بشدة الهجمات التي تنفذها إيران وفصائل مسلحة متحالفة معها داخل العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان.

وأضافت، في بيان منسوب إلى نائب المتحدثة الرئيسية تومي بيغوت، أن الجانبين شددا على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية كل التدابير الممكنة لضمان سلامة أفراد البعثات الدبلوماسية الأميركية ومنشآتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التهديدات الأمنية ضد المصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان، بعد تحذيرات متتالية اصدرتها واشنطن من هجمات محتملة على مواقع يرتادها أجانب ومنشآت حيوية، بالتزامن مع ضربات وهجمات متفرقة نُسبت إلى جماعات موالية لإيران داخل العراق.