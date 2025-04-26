روبيو: وجود عراق خالٍ من "النفوذ الخبيث" أمر حيوي لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ جدد وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية ماركو روبيو، يوم السبت، موقف بلاده الداعم لسيادة العراق لما يحفظ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وكتب روبيو، في منشور على منصة "إكس - تويتر سابقا" عقب لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين، "إن وجود عراق قوي ومستقر وذو سيادة، خالٍ من النفوذ الخبيث، أمرٌ حيوي لاستقرار المنطقة والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة وفرصها فيها".

وأضاف أنه أجرى "حوارًا قيّمًا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وأُشيد بجهوده في تهدئة التوترات وتعزيز الحوار البنّاء في المنطقة".