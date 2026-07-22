روبيو من مانيلا: إيران تُغذّي المليشيات في العراق ولبنان لزعزعة استقرار المنطقة

شفق نيوز - مانيلا

جدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، اتهامه لإيران بمواصلة الاستنزاف المالي لدعم الجماعات والمليشيات المسلحة في العراق ولبنان، مؤكداً أن طهران تقف خلف إثارة القلاقل والتهديدات الأمنية المستمرة في المنطقة.

وتطرق روبيو، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفلبينية مانيلا، إلى التصعيد الأخير بين السعودية والحوثيين، قائلاً إن تهديد الجماعة لإغلاق الممر المائي في باب المندب مشكلة، كما أن إغلاق مضيق هرمز مشكلة أيضاً وهو ليس تهديداً جديداً، مشدداً على أن خلاصة المشكلة تكمن في إثارة إيران للقلاقل بالمنطقة.

وأعرب روبيو عن أمله بتخفيض التصعيد بين صنعاء والرياض، مؤكداً أن واشنطن ليست لديها علاقة جيدة مع جماعة الحوثي، ومردفاً بالقول: "إيران ليست لديها الرغبة في التوصل إلى نهاية للأزمات، وتستغل أموالها للإنفاق على حزب الله في لبنان والمليشيات المسلحة في العراق بهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي".