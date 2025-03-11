أرمينيا: العراق شريك اقتصادي وتجاري مهم بالنسبة لنا في الشرق الاوسط

شفق نيوز/ اعتبر سفير جمهورية أرمينيا في بغداد روبين سوغويان، يوم الثلاثاء، العراق شريكا اقتصادياً وتجارياً مهماً بالنسبة الى بلاده في منطقة الشرق الاوسط.

وعلى هامش زيارته محافظة النجف عقد السفير مؤتمراً صحفياً بشأن تطور العلاقات العراقية الارمينية من الناحية الاقتصادية والثقافية، ودعم العراق اقتصادياً من بعد العام 2003.

وقال سوغويان خلال المؤتمر، إن العلاقات بين أرمينيا والعراق علاقات تاريخية، وعلاقات صداقة لوجود مكون من الأرمن في هذه البلاد، مؤكدا ان العلاقات بين البلدين مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل

وأضاف "نحن الآن في مرحلة تنشيط العلاقات والتعاون وتوسيعها بالمجالات كافة منها السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والسياحة والزمالات الدراسية"، مردفا بالقول إن "العراق شريك اقتصادي وتجاري مهم بالنسبة الى أرمينيا في منطقة الشرق الاوسط".