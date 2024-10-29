رفض نيابي لمقترح نقل الدائرة الإعلامية إلى خارج مبنى البرلمان

شفق نيوز/ رفضت كتلة بدر النيابية، يوم الثلاثاء، مقترح نقل الدائرة الإعلامية إلى خارج مبنى مجلس النواب العراقي.

وقال النائب عن الكتلة، معين الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك رغبة لإخلاء الدائرة الإعلامية ونقلها إلى خارج مجلس النواب، وهذا غير مقبول"، مضيفاً "لا بد أن يكون هناك متسعٌ للإعلام ورأيه، ومن الناحية العملية فإن أعضاء مجلس النواب لا يمكنهم الذهاب إلى خارج المجلس للتعبير عن آرائهم والتواصل مع الإعلاميين".

وأوضح الكاظمي أن "إخراج وسائل الإعلام خارج مبنى المجلس غير صحيح، وسيجعل مجلس النواب منقطعاً عن جماهيره، ونحن مع بقاء الدائرة الإعلامية في موقعها وسنتابع الموضوع مع رئاسة المجلس للاطلاع على المبررات والدواعي لهذا الموضوع".

وتابع أن "القضية ليست بالجديدة، فمنذ سنوات متعددة طُرح هذا الموضوع، ولكن موقع الدائرة الإعلامية يعتبر موقعاً نموذجياً باعتباره قريباً على تجمع أعضاء المجلس وعلى قاعة الاجتماعات، وبالإمكان أن تكون هناك مؤتمرات صحفية بالسرعة الممكنة، ووصول أعضاء مجلس النواب لوسائل الإعلام المختلفة للتعبير عن آرائهم وتعريف الحقيقة للجماهير".

وأكد الكاظمي أنه "ليس من الصحيح أن يتم نقل الدائرة الإعلامية إلى خارج المبنى، ونحن سنقف مع باقي أعضاء مجلس النواب لإبقاء الدائرة الإعلامية داخل مجلس النواب لتعبر عن صوت العراقيين وصوت البرلمان".