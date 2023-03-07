رفض ايزيدي لجعل مقعد المكون ضمن دائرة واحدة على مستوى العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس الكتلة الايزيدية النيابية نايف خلف سيدو، يوم الثلاثاء، رفض مقترح مقعد الكوتا الايزيدية ضمن دائرة واحدة على مستوى العراق.

وقال سيدو خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "جدول أعمال جلسة يوم السبت الماضي تضمن تقرير ومناقشة مقترح قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 وتضمنت الفقرة ج من المادة 15، أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة فيما يتعلق بالمقاعد المخصصة للكوتا"، موضحا أن "هذه الفقرة ستجعل مقعد الكوتا الايزيدية رهينة بيد الاحزاب السياسية المتنفذة وسيفقد المقعد الشرعية الحقيقية في تمثيل أبناء القومية الايزيدية".

وبين ان "اعتماد اللجنة القانونية النيابية على قرار المحكمة الاتحادية رقم 43 اتحادية لسنة 2021 لم يكن بالصورة القانونية الصحيحة كون القرار نص على مساواة الايزيديين بمقاعد الاخوة المسيحيين أي زيادة عدد المقاعد ولم ينص على جعل الكوتا الايزيدية دائرة واحدة على مستوى العراق".

وتابع، "نؤكد رفضنا لجعل مقعد الكوتا الايزيدية دائرة واحدة على مستوى العراق ونؤكد على ضرورة أن يكون مقعد الكوتا الايزيدية دائرة واحدة على مستوى محافظة نينوى ليتمكن الايزيديون من اختيار ممثلهم الحقيقي في البرلمان العراقي".

ودعا رئيس الكتلة الايزيدية رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية النيابية الى "تعديل نص الفقرة ج المادة 15 لتقرأ بالشكل الآتي (يكون العراق دائرة انتخابية واحدة فيما يتعلق بالمقاعد المخصصة للكوتا باستثناء الكوتا الايزيدية تكون دائرة واحدة في محافظة نينوى)".