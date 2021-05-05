رغم توغل جيشها في كوردستان.. تركيا تؤكد احترام سيادة وأراضي العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يوم الأربعاء، احترام بلاده لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وذلك بعد أيام من توغل الجيش التركي لعدة كيلومترات في إقليم كوردستان.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان أوردته وسائل الإعلام، أن أكار أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي جمعة عناد، لتبادل الآراء حول القضايا الثنائية والإقليمية الخاصة بالأمن والدفاع.

وقال أكار خلال الاتصال "نحترم وحدة الأراضي والحدود والسيادة لكل دول جوارنا، خاصة العراق، ولا يجب أن يشكك أحد في ذلك".

وأشار إلى أن العمليات العسكرية التركية في إقليم كوردستان تجري "ضد الإرهاب وتستهدف الإرهابيين"، مؤكدا "يتمثل هدفنا في القضاء على الإرهابيين الذين تمركزوا بشمال العراق وقتلوا 40 ألف شخص، وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية".

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، في 23 نيسان الجاري بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقتي متينا وأفشين-باسيان في كوردستان.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، في الثالث من آيار الجاري، القائم بأعمال السفارة التركية في بغداد، احتجاجا على زيارة وزير الدفاع التركي إلى الأراضي العراقية "دون تنسيق"، فيما وصفت التواجد التركي "بغير المشروع".

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.