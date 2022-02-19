رغم تصريحه الواضح.. المالكي: ما قاله مام جلال غير صحيح (فيديو)

شفق نيوز/ نفى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الجمعة، إبرامه اتفاقا مع إقليم كوردستان بشأن استخراج النفط وتصديره إبان رئاسته للحكومة العراقية.

ويأتي هذا النفي تعقيباً على مقطع مصور يتحدث فيه الرئيس الراحل جلال طالباني (مام جلال) يتحدث فيه بوضوح عن إبرام الاقليم اتفاقا مع حكومة المالكي يتيح له استخراج النفط وتصديره.

وقال المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو لحديث مجتزأ للرئيس الراحل جلال طالباني يشير فيه الى وجود اتفاق ابرم بين حكومة السيد نوري المالكي وحكومة اقليم كردستان، وبموجب هذا الاتفاق يتيح لحكومة الاقليم التعاقد مع الشركات لاستخراج النفط وتصديره بمعزل عن الحكومة الاتحادية في حال لم يقر قانون النفط والغاز في البرلمان حتى شهر مايس من عام ٢٠٠٧".

وأضاف، "نؤكد عدم وجود اي اتفاق بين الحكومة الاتحادية انذاك وحكومة الاقليم"، مبينا أن "ما ادلى به الرئيس الراحل هو مقترح تقدم به سفير الولايات المتحدة وقتها زلماي خليل زاد للخروج من الازمة في ذلك الوقت وتم رفض المقترح لان الاقليم جزء من دولة لديها قانون يخضع له الجميع وليس من حق طرف مخالفته".

وكان طالباني قد أدلى بالتصريح خلال احتفالية أقيمت في أربيل عام ٢٠٠٩ بمناسبة تدشين تصدير النفط من حقول إقليم كوردستان للمرة الأولى.

ولم تعترض الحكومة العراقية برئاسة المالكي، آنذاك، على استخراج الإقليم للنفط وتصديره من جانب واحد.

ويسود الجدل في البلاد عقب إصدار المحكمة الاتحادية العراقية قرارا قضت فيه بعدم شرعية قانون النفط والغاز المشرع في برلمان إقليم كوردستان، وإلزام أربيل بتسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية.

ورفضت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية، معتبرة بأنه غير دستوري.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية وسط أزمة سياسية يعيشها العراق جراء خلافات عميقة بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. ويرى مراقبون بأن قرار المحكمة الاتحادية قد يدخل في باب الضغوطات التي تمارسها قوى سياسية خاسرة في الانتخابات لايجاد موطئ قدم لها في الحكومة المقبلة.