رغم تحالف الحلبوسي والخنجر.. "عزم" يرشح المشهداني لرئاسة البرلمان

شفق نيوز/ أعلن تحالفا "عزم" و"حسم" يوم السبت ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة.

وقال التحالفان في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنظر لمتطلبات المرحلة والضرورات الوطنية؛ فإن تحالفي عزم وحسم بقيادتهما ونوابهما يؤكدان ما تم الإعلان عنه سابقا من أن المرشح الوحيد لمنصب رئيس مجلس النواب للدورة النيابية الخامسة هو الدكتور محمود المشهداني".

وأضاف البيان أن المشهداني "يمتلك صفات قيادية ورؤية وطنية وحكمة تؤهله لشغل هذا المنصب التحقيق الإصلاح والتغيير المنشود الذي ينتظره ابناء شعبنا العراقي في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة من تاريخ العراق".

ويأتي هذا البيان بعد وقت قصير من إعلان زعيمي تحالفي "تقدم" محمد الحلبوسي و"عزم" خميس الخنجر توصلهما إلى اتفاق لتشكيل تحالف موحد في البرلمان برئاسة الخنجر وترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

وقال المتحدث باسم تحالف تقدم يحيى المحمدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تحالفي عزم وتقدم توصلا إلى اتفاق لتشكيل تحالف موحد.

وأوضح، "اليوم وبحضور 67 نائباً فائزاً من تحالفي عزم وتقدم تم التصويت على اختيار خميس الخنجر رئيساً للتحالف، ومحمد الحلبوسي كمرشح وحيد لرئاسة البرلمان".

ويعتبر تقدم وعزم أكبر تحالفين للقوى السياسية السنية، وفاز الأول بـ37 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما حصل الثاني على 14 مقعدا.

ويشي بيان "عزم" الأخير بوجود شرخ في صفوفه، أي أن هناك جناحاً داخله لا يؤيد التحالف مع تقدم وبالتالي ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة عشية عقد الجلسة الأولى للبرلمان والتي من المنتظر أن تشهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.