"رغم الأصوات الشاذة"... الخنجر يدعم اتصال السوداني والشرع

شفق نيوز/ أشاد رئيس حزب "السيادة" خميس الخنجر بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره السوري احمد الشرع اليوم الثلاثاء، واصفًا إياه بأنه "بادرة مهمة" لتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين والشقيقين.

جاء ذلك في بيانٍ للخنجر، ورد لوكالة شفق نيوز، أكد فيه أن المحادثة حملت تأكيدات عراقية على وحدة وسلامة الأراضي السورية، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا.

وأعرب الخنجر عن أمله في أن "تفتح هذه الخطوة أبوابًا أوسع للتعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين البلدين"، معتبرًا أن "بعض الأصوات الشاذة تحاول الوقوف في وجه التقارب السوري-العراقي".

وقال الخنجر "نثني على هذه الخطوة ونأمل أن تفتح مزيداً من أبواب التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي، رغم محاولات بعض الأصوات الشاذة الوقوف بوجه التقارب السوري - العراقي؛ والإساءة إلى الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بغداد بدمشق".

وأشار إلى أن "السياسة الخارجية العراقية القائمة على الانفتاح على المحيط العربي وفقًا للمصالح الوطنية العليا تحظى بدعم القوى الوطنية، وعلى رأسها تحالف السيادة"، مؤكدًا أن "امتلاك العراق لقراره السيادي يُعد علامة بارزة في تعافي البلاد سياسيًا ودوليًا".

وأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ويعد هو أول محادثات مباشرة بين العراق وسوريا على مستوى الرؤساء.

وفي الشهر الماضي، استقبل العراق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في زيارة كانت الأولى منذ تولي رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الحكم في سوريا.