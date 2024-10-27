رغم الخلافات.. الإطار يصر على تمرير 4 قوانين جدلية في جلسة اليوم

شفق نيوز/ أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يوم الأحد، عزمه تمرير أربعة قوانين خلافية خلال جلسة مجلس النواب، المؤمل عقدها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال النائب عن الاطار علي البنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة مجلس النواب لهذا، اليوم، لا بد أن تعقد للتصويت على أربعة قوانين مهمة خاصة وان كل قانون يخص شريحة معينة من مكونات الشعب العراقي، ولهذا يجب عقد الجلسة وتمرير تلك القوانين حسب الاتفاق والاتفاق ما بين الكتل والأحزاب".

وأضاف البنداوي: "ستكون هناك حوارات مكثفة بعد قليل داخل مجلس النواب من اجل الوصول الى تفاهمات ما بين كل الأطراف السياسية للتصويت على القوانين المهمة خلال جلسة اليوم، وهناك إمكانية لذلك، خاصة ان هناك تأكيد سياسي على عقد الجلسة وتمرير القوانين".

وشدد النائب عن الاطار التنسيقي انه "من غير الصحيح تعطيل جلسات مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية على بعض القوانين، ولهذا الجلسة يجب ان تعقد اليوم، وسنعمل على تمرير القوانين، بعد الحوارات التي سوف تدفع نحو التفاهمات السياسية".

ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب جلسته، ظهر اليوم الاحد، من اجل التصويت على أربعة قوانين خلافية وهي (مشروع قانون اعادة العقارات الى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وقانون الاحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي).