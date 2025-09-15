"رغم الجدول المزدحم".. ترجيحات نيابية بعدم عقد جلسة اليوم بسبب الحضور

شفق نيوز- بغداد

استبعد النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، يوم الاثنين، عقد جلسة مجلس النوب اليوم، رغم وجود قوانين مهمة.

وقال شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إن هناك العديد من القوانين المهمة مدرجة اليوم، على جدول أعمال مجلس النواب، إلا أن انعقاد الجلسة مستبعد بسبب ضعف الحضور النيابي.

وأضاف أن "مجلس النواب مطالب بأن يكون أكثر حرصاً على تشريع القوانين التي تلائم المواطن وشرائح المجتمع العراقي"، مبيناً أن "القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم مهمة جداً ويجب تشريعها ومنها قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، وقانون الصحة النفسية، وقانون الطاقة المتجددة، وقانون الدفاع المدني".

وأشار شنكالي، إلى أن "الدورة النيابية الحالية اتجهت إلى تمرير القوانين الجدلية بدلاً من القوانين المهمة".

من جهته، أكد عضو لجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن مجلس النواب سيناقش في جلسته اليوم مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية لسنة 2017، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء القراءة الثانية للقانون في حال انعقاد الجلسة.

وأوضح الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، أن عمل الهيئة الاتحادية لمراقبة الواردات النفطية وغير النفطية يشمل الوزارات والمؤسسات المختلفة، بهدف ضبط الإيرادات وتعظيم الموارد المالية لخزينة الدولة.

وأضاف أن ديوان المحاسبة في وزارة المالية يتابع الإيرادات النفطية وغير النفطية، لكن هناك حاجة ملحة لضبط تلك الإيرادات وآلية صرفها، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية.

وتضمن جدول جلسة يوم الاثنين المقبل (15 أيلول/سبتمبر الجاري)، 11 فقرة، خصصت 7 منها للتصويت على مشاريع قوانين ومقترح قانون.

كما تضمن قراءتين لمقترح قانون ومشروع قانون، إضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون ومشروع قانون.