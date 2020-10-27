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رغد صدام حسين تقاضي جهات روجت لـ"علاقة سرية" بينها وبين ولي العهد السعودي

Category: سیاسة

Date: 2020-10-27T10:39:35+0000
رغد صدام حسين تقاضي جهات روجت لـ"علاقة سرية" بينها وبين ولي العهد السعودي

شفق نيوز/ نفت رغد صدام حسين ابنة رئيس النظام العراقي السابق يوم الثلاثاء وجود تواصل بينها وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهدف دعم الحراك الشعبي، وإنشاء كيان خاص لأهل السنة في العراق.

وقالت صدام حسين في بيان اليوم، إنها ذهبت عدّة مرات معها اولادها "لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية"، ولم تلتقِ محمد بن سلمان في أي منها.

واضافت "لن نترك هذه الأمور بالأجمال دون ملاحقة قانونية".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت مؤخرا عن علاقة سرية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورغد حسين ابنه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بهدف إنشاء كيان سياسي عراقي سني، بمشاركة أعضاء حزب البعث العراقي المنحل.

وبحسب ما أورده موقع اخباري عن مصادر خاصة من السفارة السعودية في الأردن ورصدت الوسيلة بأنّ السعودية تواصل مساعيها القائمة للتواصل مع عدد من قيادات ورموز المعارضة العراقية في الخارج، وذلك في ظل الانتفاضة العراقية والمطالبات بإنهاء النفوذ الإيراني.

وتهدف الخطوة السعودية بحسب المصادر، إلى التسلل إلى الشارع العراقي والسعي إلى استغلال احتجاجات تشرين العراقية بالطرق في ظل أنّ المظاهرات شعبية بالدرجة الأولى وخالية من الطابع المذهبي أو الديني.

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