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رغد صدام حسين تغرد بعد تفجيري بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-01-21T16:32:26+0000
رغد صدام حسين تغرد بعد تفجيري بغداد

شفق نيوز/ علقت رغد صدام حسين، ابنة رئيس النظام العراقي السابق، على الانفجارين الانتحاريين اللذين ضربا وسط العاصمة بغداد، اليوم الخميس.

ونشرت رغد صدام حسين، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" متسائلة: "أفي كل يوم حزام ناسف جديد؟ هل صار الموت قدر العراقيين مع زمرة القتلة المجرمين؟ ومن يدفع الثمن؟ العراقي؟ العراقية؟".

وتابعت: "لابد أن تنتهي هذه الحقبة المظلمة بإذن الله وإرادة العراقيين الأباة وسيحاسبهم الشعب حسابا عسيرا ولن يفلت أحد من العقاب".

وأعلنت الحكومة العراقية عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح جراء انفجارين انتحاريين استهدفا سوقاُ مكتظة لبيع الملابس المستعملة بساحة الطيران وسط بغداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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