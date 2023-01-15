رعد الدهلكي ينسحب من تحالف السيادة ويكشف الأسباب

شفق نيوز/ اعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، يوم الأحد، انسحابه من تحالف السيادة لأسباب قال إنها "جوهرية" تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى.

وقال الدهلكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اننا عملنا في تحالف السيادة وكنا جاهدين في أن نكون تحت راية واحدة موحدة سواء داخل تحالف السيادة او داخل محافظاتنا ، وكنا على اتم الالتزام لكي لا يكون خلافا بين نواب ديالى للحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات، ثقة منا بأن وحدتنا ستنصف محافظتنا الجريحة ونستعيد حقوقها واستحقاقاتها".

واشار الدهلكي الى، "اننا نعتقد ان ابناء محافظة ديالى الصابرة الشامخة أدوا ما عليهم في انتخابات تشرين 2021 كونهم حصدوا 8 نواب من مجموع 14 أي ما يعادل نسبة 60 ‎%‎ من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة .

واعرب الدهلكي في بيانه عن اسفه لـ"عدم تقييم الجهود التي بذلت من اجل هذه المحافظة وعليه نعلنها بصراحة ان محافظة ديالى لم تنصف بل كان من يدعي الدفاع عن حقوقها من قادة السيادة أكثر قسوة" من منافسينا داخل وخارج المحافظة".

وتابع، "بناء على ما تقدم فإنني أعلن عن انسحابي من هذا التحالف وفقا للاسباب التالية اولا التفرد ودكتاتورية القرار السياسي داخل حزب تقدم الذي انعكس سلبا على قرارات تحالف السيادة، وثانيا سلب استحقاقات محافظة ديالى والزهد والتبرع باستحقاق السنة المكتسبة حسب التوازن منذ عشرات السنين من قبل المتفرد بالقرار، وثالثا التنكيل بنواب محافظة ديالى واتهامهم بعدم التفاهم فيما بينهم لتظليل الراي العام لخلق مبرر في عدم إنجاز مشاريع ستراتيجية تهم مصلحة المواطن ، علما نواب ديالى لم يختلفوا ولم يرشحوا شخص معين و اوكل الامر بالكامل لقادة التحالف".

وكشف الدهلكي انه "سيقود مشروعا سياسيا وطنيا يضم نخبة سياسية وشخصيات مجتمعية نعمل من خلاله على اعادة استحقاقات محافظتنا التي سلبت حقوقها والنهوض بها بعيدا عن المزايدات والمناكفات السياسية المفتعلة".