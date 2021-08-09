رعب في ديالى من مرشحين للانتخابات "أشد بطشاً من أمن صدام"

شفق نيوز/ حذر النائب عن تيار الحكمة في ديالى فرات التميمي، يوم الاثنين، من "اخطار انتخابية" تهدد الناس يقودها مرشحون قال إنهم أشد بطشاً من "امن صدام حسين" سابقاَ.

وذكر التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "اهالي ديالى متخوفون ومرعوبون من مرشحين أكثر من خوفهم من عناصر وقيادات أمن صدام حسين سابقاً"، محذراً من "سطوة عصابات انتخابية تسيطر على الناس وتكمم افواههم".

واعتبر التميمي دعايات "المحولات والابواب الاخرى وسيلة لوصول مرشحين الى البرلمان للحصول على سلطة ترعب الاهالي وتقمعهم بشكل صامت اخطر من التهديد العلني وهذا اكبر خطر تواجهه الانتخابات".

وأشار التميمي إلى أن "فكرة مقاطعة الانتخابات تقودها قوى تسعى لمنع المواطن من الانتخاب وليس بسبب عدم امتلاكها المال والسلاح"، لافتاً إلى "عدم وجود نسب تشرعن الانتخابات في العراق اسوة بالدول الاخرى".

وتواجه الانتخابات النيابية في ديالى صراعات وسجالات حادة بسبب تركيبة المحافظة القومية والطائفية والصراعات المتجذرة في المحافظة منذ سنوات عدة.