سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رعب في ديالى من مرشحين للانتخابات "أشد بطشاً من أمن صدام"

Category: سیاسة

Date: 2021-08-09T07:39:53+0000
رعب في ديالى من مرشحين للانتخابات "أشد بطشاً من أمن صدام"

شفق نيوز/ حذر النائب عن تيار الحكمة في ديالى فرات التميمي، يوم الاثنين، من "اخطار  انتخابية" تهدد الناس يقودها مرشحون قال إنهم أشد بطشاً من "امن صدام حسين" سابقاَ.

وذكر التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "اهالي ديالى متخوفون ومرعوبون من مرشحين أكثر من خوفهم من عناصر وقيادات أمن صدام حسين سابقاً"، محذراً  من "سطوة عصابات انتخابية  تسيطر على الناس وتكمم افواههم".

واعتبر التميمي دعايات "المحولات والابواب الاخرى وسيلة لوصول مرشحين  الى البرلمان  للحصول على سلطة ترعب الاهالي وتقمعهم بشكل صامت اخطر من التهديد العلني وهذا اكبر خطر تواجهه الانتخابات".

وأشار التميمي إلى أن "فكرة مقاطعة الانتخابات تقودها قوى تسعى لمنع المواطن من الانتخاب وليس بسبب عدم امتلاكها المال والسلاح"، لافتاً إلى "عدم وجود نسب تشرعن الانتخابات في العراق اسوة بالدول الاخرى".

وتواجه الانتخابات النيابية في ديالى صراعات وسجالات حادة بسبب تركيبة المحافظة القومية والطائفية والصراعات المتجذرة في المحافظة منذ سنوات عدة.

related

المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق

Date: 2021-01-17 15:38:23
المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق

فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات التشريعية

Date: 2021-05-09 14:20:57
فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات التشريعية

اجتماع سياسي واسع بحضور الكاظمي ينتهي بعقد الانتخابات بموعدها والترحيب بالاتفاق مع امريكا

Date: 2021-08-01 14:49:27
اجتماع سياسي واسع بحضور الكاظمي ينتهي بعقد الانتخابات بموعدها والترحيب بالاتفاق مع امريكا

مع الإبقاء على الكاظمي وتغيير الحلبوسي.. تحرك "جدي" لتأجيل انتخابات تشرين في العراق

Date: 2021-05-29 10:25:36
مع الإبقاء على الكاظمي وتغيير الحلبوسي.. تحرك "جدي" لتأجيل انتخابات تشرين في العراق

حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

Date: 2021-01-28 11:04:54
حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

Date: 2020-12-30 14:45:57
الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

أسباب في ديالى تثير مخاوف تسبق انتخابات مجالس المحافظات

Date: 2019-09-07 12:28:38
أسباب في ديالى تثير مخاوف تسبق انتخابات مجالس المحافظات

حرب انتخابية بين "المال والنفوذ" في ديالى.. والقوى الناشئة وناشطون: التغيير ضئيل

Date: 2021-01-09 13:30:36
حرب انتخابية بين "المال والنفوذ" في ديالى.. والقوى الناشئة وناشطون: التغيير ضئيل