رضا بهلوي: بؤس العراقيين سببه إيران

شفق نيوز/ قال ولي العهد السابق في نظام الشاه الإيراني رضا بهلوي إن النفوذ الايراني في العراق جعل سكان هذا البلد يشعر بالبؤس.

وجاءت تصريحات رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، في مقابلة مع صحيفة "اسرائيل هيوم" الاحد، وانتقد بشكل اساسي فكرة احتمال توصل ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، معتبرا انه خطأ لان مبني على افتراض ان النظام الحالي سيغير سلوكه.

واعتبر بهلوي الحل الأمثل برأيه بالنسبة للأميركيين وشعوب المنطقة والشعب الايراني هو من خلال "دعم نضال ايران من اجل الحرية والديمقراطية". واضاف ان النظام الإيراني لن يغير سلوكه.

واشار الى ان العديد من الناشطين الايرانيين ارسلوا رسالة الى بايدن تتعلق بالعودة المخطط لها الى الاتفاق النووي. واعتبر انه من خلال المنافع الاقتصادية للاتفاق، فإن النظام الايراني "سيطر على ثلاث عواصم عربية".

وأوضح بهلوي انه "في دول مثل العراق ولبنان حيث يخشى المدنيون ميليشيات كحزب الله، فإن الخراب الاقتصادي قاد الى تظاهرات ضد تأثيرات الجمهورية الإسلامية".

وبرغم انه شدد على وجود شكوك بأن ايران لا تبعد سوى شهور عن امتلاك سلاح نووي، الا ان بهلوي اعتبر ان إيران "لا تحتاجها نهائيا لان لديها القدرة على حياكة الفوضى في المنطقة".

وأعرب بهلوي عن تأييده لاتفاقات ابراهيم بين اسرائيل ودول عربية، واجرى مقارنة بين الفرص التي انفتحت امام مواطني هذه الدول، وبين "المعاناة والبؤس لدول محور المقاومة، ايران، العراق، لبنان، اليمن وسوريا". واشار الى ان النظام الإيراني يشكل تهديدا لدول الشرق الأوسط التي يحاول تقويض سيادتها بمساعدة من ميليشياته.

وقال انه طالما ان الثورة الاسلامية في السلطة في ايران، فان هذه البلاد لن تتوصل ابدا الى تطبيع للعلاقات مع اسرائيل، معتبرا ان الشعب الايراني لديه رغبة كاملة بالسلام مع اسرائيل ومع كل الدول في المنطقة.

وخلص بهلوي الى القول انه "لا يشك" بأن النظام الحالي في طهران سيسقط قريبا، واعرب عن امله بزيارة اسرائيل.