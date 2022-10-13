رشيد يمنح السوداني الأذن بتشكيل حكومته

شفق نيوز/ كلّف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد يوم الخميس، مرشح الكتلة الاكبر في مجلس النواب العراقي محمد شياع السوداني.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكر مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي أبلغ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، موضحا أن رشح محمد السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

وينص الدستور العراقي ان على رئيس مجلس الوزراء المكلف عرض كابينته الحكومية خلال مدة اقصاها 30 يوما أمام مجلس النواب العراقي لتنال ثقة البرلمان.

وفي حال فشله في تشكيل الحكومة خلال هذه المدة يتم سحب التكليف منه وإسناده إلى مكلّف جديد.

والسوداني هو عضو في مجلس النواب العراقي عن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري.

وكان الإطار التنسيقي قد اختاره كمرشح له بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان وتقديم استقالاتهم.

وأشعل اختيار الإطار للسوداني احتجاجات عارمة للتيار الصدري، انتهت بمواجهة مسلحة داخل المنطقة الخضراء يومي 28 و29 أيلول الماضي، قبل أن يخرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي يعلن فيه انتهاء المواجهات ويأمر اتباعه بالانسحاب من الشوارع وإنهاء الاحتجاج.

ومحمد شياع السوداني، سياسي عراقي فاز بعضوية مجلس النواب لثلاث دورات انتخابية متتالية عن بغداد ضمن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

وحصل السوداني على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة بغداد.

بدأ حياته السياسية بعد عام 2003 بالانضمام لحزب الدعوة/ تنظيم العراق وتدرج في المواقع القيادية من قائم مقام الى محافظ ومن ثم وزيرا خلال حكومتين من عام 2010 لغاية 2018.

وبعد انطلاق تظاهرات تشرين في العام 2019 أعلن استقالته من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون وقام بتأسيس ( تيار الفراتين) ونال في أول مشاركة انتخابية ثلاثة مقاعد في مجلس النواب الحالي انضوى من خلالها مع الإطار التنسيقي كقوة سياسية شيعية.