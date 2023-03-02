رشيد: يتم إحراز تقدم كبير في إنتاج النفط الخام ويستمر العراق في الاستثمار في معالجة الغاز

شفق نيوز/ ذكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس، أن العراق يحرز تقدماَ "كبيرا" في إنتاج النفط الخام، ويواصل سعيه في الإستثمار بمادة الغاز.

جاء ذلك في كلمة القاها صباح اليوم، في اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز في أذربيجان.

وقال رشيد في كلمته، إن وباء كورونا جعلنا نعاني جميعاً وعلمنا دروساً قيمة، ويجب أن يركز التعافي بعد الجائحة على عقد اجتماعي جديد.

وأضاف أن الحكومة العراقية تأخذ قضايا تغير المناخ على محمل الجد، مؤكدا أن العراق ينعم بالسلام والأمن بعد فترات طويلة من الصراعات والحروب وهجمات الإرهاب.

كما نوه رشيد إلى ضرورة التحرك الآن وإعطاء الأولوية لدعم المجتمعات المتضررة ورفع مستوى الوعي العام.

وأكد أن "مسؤوليتنا الجماعية هي معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ من خلال سياسات معقولة وتخصيص الأموال المناسبة".

وقال ايضا إن "للعراق نصيبه العادل من الحروب والدمار الذي كلفه الكثير من الأرواح البشرية والموارد والسمعة"، مشددا على أنه "لا يمكن التوصل إلى حلول مجدية إلا من خلال الحوارات السلمية".

رشيد دعا إلى اعطاء السلام كل الفرص والانخراط في حوار بناء وأن نوحد الجهود للقضاء على التطرف العنيف

واعرب الرئيس العراقي عن استعداد بلاه لاستعادة دوره الإيجابي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مردفا بالقول إن العراق الجديد يتطلع إلى أن يصبح قوة موحدة من أجل الخير وسد الفجوة بين القوى الإقليمية.

ومضى بالقول، إن العراق الجديد يعمل على تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل.

وزاد رشيد قائلا، إنه من واجبنا الجماعي ضمان تحسين مستويات المعيشة وتعزيز السلام والاستقرار وحماية البيئة وتنويع الاقتصاد.

وتابع رئيس الجمهورية، بالقول إنه تم إحراز تقدم كبير في إنتاج النفط الخام ويستمر العراق في الاستثمار في معالجة الغاز والتكرير والصناعات البتروكيماوية، لافتا إلى أن العراق يمتلك القدرة على أن يصبح مركزًا صناعيا للبتروكيماويات وقادراً على المنافسة عالميا.