رشيد يدعو لزيادة أعداد الطلبة العراقيين الدارسين في هنغاريا ويوافق على دعوة لزيارتها

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، هنغاريا إلى زيادة أعداد الطلبة العراقيين في هنغاريا لإكمال دراساتهم العليا، مبديا موافقته على زيارة تلك الدولة بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيستها.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسة جمهورية هنغاريا كاتالين نوفاك، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية.

وقال البيان إنه جرى خلال اللقاء، بحث آليات تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وأعرب رئيس الجمهورية عن تطلّع العراق لتمتين علاقات الصداقة مع جمهورية هنغاريا، وإدامة التنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم الشعبين الصديقين.

وتحدث رشيد عن الوضع الأمني في العراق الذي شهد تطوراً كبيراً نتيجة تضحيات العراقيين التي قدمت من أجل بلدهم، كذلك تعاون الأصدقاء ومساندتهم للقوات الأمنية.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود المشتركة في تقديم العون للنازحين الذين تضرروا بفعل المجاميع الإرهابية، والإسراع في حسم هذا الملف وتأمين عودتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها وإعمارها.

وأشارت الرئيسة كاتالين نوفاك إلى العلاقات القوية التي تربط البلدين، معربة عن تطلع بلدها لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون وبما يصبّ في مصلحة البلدين الصديقين.

وأكدت على أهمية عودة العراق إلى لعب دوره الحيوي في المنطقة والعالم. مشيرةً إلى التحسن الأمني الذي شهده، وجددت موقف بلادها الداعم لجهود العراق في الحفاظ على استقراره وأمنه.

كما تطرق الحديث إلى التعاون الثقافي القائم بين العراق وهنغاريا، حيث أكد الرئيسان على أهمية تطويره وبما يعزز علاقات الصداقة الثنائية.

وأشارت رئيسة هنغاريا في هذا السياق إلى الطلبة العراقيين الذين يدرسون هناك وحرص حكومة بلادها على توفير كل سبل النجاح لهم.

بدوره دعا دعا الرئيس العراقي إلى زيادة أعداد الطلبة العراقيين في هنغاريا لإكمال الدراسات العليا وتوفير الأمن والسلامة لهم، بالإضافة إلى فتح خط طيران مباشر بين بغداد وبودابست.

ووجهت الرئيسة نوفاك خلال اللقاء، دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة هنغاريا. وقدم فخامته شكره على الدعوة.

وكانت نوفاك أجرت مباحثات مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في العاصمة بغداد صباح الجمعة، قبل أن تتوجه إلى أربيل، حيث في استقبالها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.