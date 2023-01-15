رشيد يبلغ السوداني: سأوافق على الموازنة فور ورودها

شفق نيوز / أبلغ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بعزمه الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، قور وصولها إلى ديوان الرئاسة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني ورشيد، بحثا التطورات العامة على الصعيد الوطني وأهمية المضي في تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة، وخصوصاً ما يتصل بشكل مباشر بمتطلبات واحتياجات المواطنين وبما يحقق تقديم أفضل الخدمات لهم".

وشدد الجانبان، وفق البيان، على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى "استعداده للموافقة عليها فور ورودها، وذلك للبدء بتنفيذ الخطوات العملية اللازمة لتطوير الواقع الخدمي".

وأطْلع السوداني، رئيس الجمهورية، على نتائج زيارته إلى ألمانيا ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك، كذلك أطر التعاون والمشاريع الاستثمارية مع الجانب الأوروبي في مختلف القطاعات وبالخصوص في مجال الكهرباء واستثمار الغاز والطاقة والمشاريع الأخرى المتعلقة بتطوير البنى التحتية.

وشهد اللقاء، بحث المشاركة المرتقبة لرئيس الجمهورية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومساعي العراق لتعزيز علاقاته مع أصدقائه من أجل النهوض بالبلد ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر سَن التشريعات الضرورية والتسهيلات المطلوبة التي تيسّر مشاركة الشركات العالمية في عملية البناء والإعمار والاستفادة من الشراكات الاستثمارية من أجل الارتقاء بالأوضاع الخدمية والمعيشية.

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم (3 / 1 / 2022، ارتفاع مبلغ الرواتب في الموازنة العامة للعام 2023، مستدركاً ان مسودة القانون تحتاج إلى الكثير من الوقت.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مبلغ الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 إلى 62 تريليون دينار"، موضحاً ان "الموازنة تحتاج إلى الكثير من الوقت".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أشارت مؤخراً، إلى أن نسبة إنجاز مسودة موازنة 2023 بلغت أكثر من 95‎%، فيما لفتت إلى أن "لمسات أخيرة" تؤخر مناقشتها في أروقة مجلس الوزراء.