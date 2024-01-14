رشيد ونيجيرفان بارزاني يؤكدان ضرورة صرف مستحقات إقليم كردستان وفق الموازنة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، على حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، مشيرين إلى ضرورة صرف مستحقات الإقليم المالية وفق الموازنة.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التقى، في بغداد صباح اليوم رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد.

وأضاف البيان، أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد ومباحثات حل المشاكل، وآخر التطورات في المنطقة وتأثيرها وتبعاتها.

وشدد الجانبان على ضرورة حل القضايا بين أربيل وبغداد على أساس الدستور و ارسال المستحقات المالية والموازنة والرواتب لإقليم كوردستان ومواصلة الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، كما اتفقا على أن لا يتم خلط شعب إقليم كوردستان بالقضايا السياسية.

وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، أكد الجانبان على ضرورة عدم تورط العراق في الصراعات الإقليمية وعلى جميع الأطراف العمل على حماية المصالح العليا للبلاد والسلام والاستقرار وتجنب أي فوضى او تعقيد.

كما أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا حول اللقاء، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وجاء فيه، أن اللقاء بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلد، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، والتعاون والتنسيق من أجل تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي.

ونقل البيان عن رئيس الجمهورية تأكيده أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستور والقانون، وضرورة صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان وفقا للموازنة المقرة، وحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.

كما جرى التأكيد، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، على ضرورة مواصلة اللقاءات والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود بين القوى السياسية لدعم الحكومة في تحقيق برنامجها وبما يحفظ سيادة العراق وقراره المستقل.

وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أن رئيس الإقليم استعرض نتائج لقاءاته مع قادة الكتل السياسية خلال زيارته الحالية للعاصمة بغداد، وأشاد بدور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، وجهود فخامته لضمان حقوق المواطنين كافة بمن فيهم مواطنو الإقليم.