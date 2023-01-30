رشيد وعلاوي يؤكدان ضرورة عقد حوار كوردي بإشراف مسعود بارزاني

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الاثنين ضرورة عقد حوار كوردي بإشراف مسعود بارزاني لحلحلة الخلافات والحفاظ على استقرار إقليم كوردستان، وأكدا أن هذا الأمر سينعكس ايجاباً على عموم الأوضاع في البلاد.

وقال مكتب علاوي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، اليوم، رشيد وبحث معه مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والاقليمية والسبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار.

كما بحث اللقاء، وفق البيان، تطورات المشهد السياسي حيث تم التأكيد على ضرورة وحدة الصف الوطني وتقريب وجهات النظر ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وبما يلبي طموحات ابناء الشعب العراقي.

كما ناقش اللقاء، يقول البيان، مسألة الخلافات الكوردية، موضحا أنه تم التوافق بين رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد واياد علاوي على ضرورة عقد حوار كردي بأشراف مسعود بارزاني لحلحلة جميع الخلافات والحفاظ على استقرار كردستان، مؤكدين ان هذا الامر سينعكس ايجاباً على عموم الاوضاع في البلاد.