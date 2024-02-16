رشيد وزيدان يؤكدان على أهمية الحفاظ على ضمان استقلالية القضاء

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، على أهمية الحفاظ على ضمان استقلالية القضاء، وتعزيز دوره في دعم قوة القانون.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتعزيز دور القضاء في دعم قوة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار، وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على ضمان استقلالية القضاء وتعزيز أسس العدالة والمساواة بين المواطنين".

وأضاف "كما جرى التأكيد على مواصلة التعاون المثمر بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وبما يحقق تقوية التكامل بين السلطات الدستورية في مجال تشريع القوانين، ومكافحة الفساد، فضلا عن حسم قضايا الموقوفين ممن انتهت فترة محكوميتهم ".