رشيد وبوتين يتفقان على مواجهة التحديات وتعزيز علاقات العراق وروسيا

اتفق رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات بما يحفظ الاستقرار والسلم الدولي.

جاء ذلك، خلال لقاء الرئيسين في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، وذلك في إطار أعمال منتدى العام الدولي للسلام والثقة.

وبحسب بيان لرئاسة جمهورية العراق ورد لوكالة شفق نيوز، فقد استعرض اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والإجراءات التي ينبغي اعتمادها لتقوية مسارات التفاهم في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وأكد الرئيس العراقي، أهمية استئناف جلسات الحوار والتشاور السياسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الثنائية الموقعة بين البلدين.

كما شهد اللقاء، بحث مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتزايد التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار، حيث جرى الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة تلك التحديات، وبما يحفظ الاستقرار والسلم الدولي.