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رشيد وبلينكن يبحثان هاتفياً تحسين العلاقة بين بغداد وأربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-11-05T05:33:12+0000
رشيد وبلينكن يبحثان هاتفياً تحسين العلاقة بين بغداد وأربيل

شفق نيوز / بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم السبت، سبل تحسين العلاقة بين بغداد وأربيل، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تطرقا إلى أزمة المناخ وشح المياه.

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية تلقاها رشيد من بلينكن ، هنأ فيها الوزير الأمريكي، الرئيس العراقي، بمناسبة انتخابه، متمنياً له وللحكومة العراقية النجاح في مهماتهم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وعبّر وزير الخارجية الأمريكي، عن سعادته بـ"الطريقة السلمية والديمقراطية التي جرى بها انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة تعمل على إنجاز كل ما من شأنه أن يدعم تثبيت الأمن في العراق، ويدعم استقراره وتقديم الخدمات لشعبه وتحسين العلاقة بين المركز وإقليم كوردستان وبما يصبّ في مصلحة العراق بكلّ مكوّناته".

وأكد الجانبان، وفقاً للبيان، أهمية "التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين العراق والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في العراق والمنطقة، ودعم أمريكا للشعب العراقي".

بدوره، نوه الرئيس العراقي، إلى حضوره لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ، مشيراً إلى "المشكلات البيئية التي يعاني منها العراق وشحّة المياه".

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