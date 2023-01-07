رشيد والمالكي يؤكدان دعم البرنامج الوزاري "الطموح" لحكومة السوداني

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، ضرورة دعم جهود حكومة السوداني في تنفيذ برنامجها الوزاري "الطموح"، فيما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع العمل في المشاريع الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد التقى، اليوم السبت، رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبحث اللقاء الأوضاع العامة على الصعيد الوطني وتطوراتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وجرى التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز وحدة الصف الوطني لتجاوز التحديات وحسم المسائل العالقة وبما يحقق المصلحة العليا للبلد والمواطنين".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري الطموح سيما المتعلق بشكل مباشر مع الاحتياجات والمتطلبات المعيشية والخدمية، وتطوير البنى التحتية الأساسية".

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على "ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين"، كما تحدث رئيس الجمهورية عن "الزيارات الميدانية التي قام بها إلى عدد من المحافظات للاطلاع على أوضاعها"، مشيرا إلى "احتياجات أبنائها، وأهمية تطوير الأداء في جميع المحافظات".