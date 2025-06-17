رشيد والمالكي يدعوان لمنع استخدام أراضي العراق في العدوان على الجوار

شفق نيوز/ دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الثلاثاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا "للعدوان" على دول الجوار.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رشيد بحث، اليوم، مع المالكي، دور المجتمع الدولي وتهدئة التصعيد بالمنطقة عقب الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل.

وذكر البيان أن "اللقاء بحث التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعوة المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لوقف الحرب في المنطقة، والعمل من أجل التهدئة ووقف التصعيد وبما يحقق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة".

وأضاف أن "اللقاء شدد على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا للعدوان على دول الجوار، ورفض أي انتهاكات تطال سيادة العراق، كما جرى التأكيد على ضرورة توحيد مواقف القوى السياسية ورص الصف الوطني لمواجهة تحديات الوضع الإقليمي".