رشيد والسوداني يؤكدان أهمية الإسراع بإقرار موازنة 2023

شفق نيوز / شدد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في بغداد بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، التباحث في أهم الأوضاع والقضايا والملفات على المستوى الوطني، وأبرز التحديات التي تواجه خطط الحكومة وبرامجها الساعية إلى تعزيز الاقتصاد.

وشدد الجانبان، على أهمية "الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة لتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، الذي يصبّ في تنفيذ البرامج والمشاريع الخدمية للمواطنين".

وشهد اللقاء، وفق البيان، استعراض الأولويات التي اعتمدتها الحكومة من أجل الارتقاء بالأحوال المعاشية والخدمية لعموم العراقيين في جميع المحافظات.