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رشيد والسوداني يتعهدان بتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-11-14T20:21:51+0000
رشيد والسوداني يتعهدان بتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي

شفق نيوز / جدد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والوزراء، محمد شياع السوداني، وعودهم بالمضي قدماً في مسار إحداث "تغيير جذري" في ملف الخدمات وصولاً إلى تلبية طموحات الشعب العراقي.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، استعرض رئيس الجمهورية، نتائج مشاركته في القمة العربية في الجزائر وقمة المناخ في شرم الشيخ، واللقاءات التي أجراها مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، وأشار إلى الترحيب العربي الواسع لأخذ العراق دوره المحوري في المنطقة والعالم.

وبحث المجتمعون، الأوضاع العامة في البلد، واستعرضوا المشكلات التي تعاني منها القطاعات المختلفة والخطوات الموضوعة لحلها وبضمنها المسائل العالقة بين المركز والإقليم وموضوع المياه.

وشدد المجتمعون، وفق البيان، على ضرورة "توحيد الصف الوطني وبذل الجهود لمعالجة المشكلات العالقة عبر التعاون والتكاتف والاستجابة لطموحات المواطنين".

وتعهد الرئيس رشيد، بـ"بذل كل المساعي الممكنة للتفاهم مع دول الجوار لأجل الوصول إلى اتفاقات دائمة تحفظ للعراق وللجميع الحق بحصص مائية عادلة".

وأشار رشيد، إلى أن "الحكومة تحظى بتأييد شعبي وهذا مصدر قوة لها"، مشيداً بـ"عمل الحكومة والجهود التي تبذلها للارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وحماية أمن واستقرار البلد".

من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء، المواقف والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لدعم وتعضيد جهود الحكومة في سبيل خدمة المواطنين والنهوض بالبلد وترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكداً أن "الحكومة ماضية قدماً في هذا المسار، وإنها عازمة على إحداث تغيير جذري في ملف الخدمات وصولاً إلى تلبية طموحات الشعب".

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