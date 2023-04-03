رشيد والسوداني يبحثان تطورات العراق والموازنة ومخرجات مؤتمر نيويورك للمياه

شفق نيوز / بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مساء الاثنين، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والخدمية في البلاد.

وناقش الجانبان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، السبل الكفيلة بدعم البرنامج الحكومي الرامي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، وأهمية الإسراع بإقرار الموازنة، لما لها من مساس بحياة الناس ومعيشتهم.

واستعرض السوداني ورشيد، نتائج مشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً، والمخرجات التي دعا إليها في معالجة أزمة المياه العالمية، وتأكيد رؤساء وزعماء الدول المشاركة على دعم جهود العراق في مواجهة شحّ المياه في نهري دجلة والفرات.