رشيد: لدينا نماذج مميزة من المستشفيات بالعراق .. السوداني: القطاع الصحي يمثل أولوية

شفق نيوز/ قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إن العراق يمتلك نماذج مميزة من المستشفيات في حين جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده بأن القطاع الصحي يمثل أولوية للحكومة التي يرأسها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما مع وزير الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية فراس إبراهيم إرشيد الهواري والوفد المرافق له، بحضور وزير الصحة صالح الحسناوي، بحسب بيانين رسميين صادرين عن الرئاسة العراقية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأشار رئيس الجمهورية إلى العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وأهمية تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة، مؤكدا ضرورة التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه العالم والتنسيق المشترك من أجل تطوير الواقع الصحي في البلدين.

وأكد أن هناك تطوراً في المجال الصحي وبناء المستشفيات في العراق ولدينا نماذج مميزة من المستشفيات في بعض المحافظات، كما يحظى الأطباء العراقيون بسمعة جيدة في دول العالم.

ولفت الرئيس إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف الصحة، ووضعت برنامجا طموحا يدعم الاهتمام والارتقاء بالقطاع الطبي وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين من خلال بناء وتأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية.

من جانبه، أعرب الوزير فراس إبراهيم إرشيد الهواري عن التطلّع لتوطيد التعاون مع العراق في المجال الصحي والطبي وتقديم التسهيلات الكاملة وبما يصب في توفير أفضل الخدمات الصحية للشعبين العراقي والأردني.

وفي اللقاء الذي جمع السوداني مع وزير الصحة الأردني جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الطبي وتوطين الصناعات الدوائية، كما تناول اللقاء آليات العمل المشترك في مجال إدارة المستشفيات ومكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك لمواجهة مختلف التحديات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، عمق علاقات الأخوّة التاريخية بين العراق والأردن، وأهمية عقد اللقاءات المتواصلة مع الأشقاء.

وشدّد السوداني على أن القطاع الصحي يمثل واحدة من أهم أولويات الحكومة التي أفردت لها حيزاً في برنامجها الحكومي، مشيراً إلى امتلاك العراق تجارب غنية بسبب ما مرّ به من ظروف، لاسيما خلال حربه ضد الارهاب.

من جانبه نقل الوزير الضيف تحيات رئيس الوزراء الأردني إلى السوداني، وتطلُّع بلاده إلى توطيد التعاون في مختلف المجالات.