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رسمياً.. وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته للكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-06-29T09:02:20+0000
رسمياً.. وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته للكاظمي

شفق نيوز/ قدم وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وتأتي الاستقالة بعد تردٍ تام في ساعات تجهيز الكهرباء في العراق، مع ارتفاع درجات الحرارة، وشن حملة منظمة من قبل مجهولين لتفجير أبراج تجهيز الطاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، "إن الوزير تقدم بالفعل باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، رافضاً الخوض بمزيد من التفاصيل.

وكان التيار الصدري أطلق حملة قبل يومين لإقالة وزير الكهرباء.

وعلى الصعيد ذاته، قال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء سيبحث خلال جلسة اليوم الثلاثاء، موضوعة الاستقالة.

ووفق متخصصين في القطاع، ينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، فيما يحتاج إلى ما يتجاوز 30 ألفا.

وتزداد معاناة العراقيين ولا سيما في موسم الصيف التي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية بسبب ضعف وصول الطاقة الكهربائية إلى المنازل.

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