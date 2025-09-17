رسمياً.. واشنطن تصنف أربعة فصائل عراقية مسلحة كمنظمات "إرهابية"

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إدراج أربعة فصائل عراقية وصفتها بأنها "متحالفة مع إيران"، ضمن لائحة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن جماعات حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي، صُنفت كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص"، مشيرة إلى أن إيران، باعتبارها "أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، تواصل تقديم الدعم لهذه "الميليشيات" بما يتيح لها التخطيط أو التسهيل أو تنفيذ هجمات في مختلف مناطق العراق.

وأضاف البيان، أن تلك الجماعات نفذت هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تستضيف قوات أمريكية وقوات التحالف، وغالباً ما تلجأ إلى استخدام أسماء وهمية أو جماعات بالوكالة لإخفاء تورطها.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يندرج في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم (2) التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، والتي تنص على ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران لقطع مصادر التمويل عن النظام ووكلائه وشركائه الإرهابيين.

وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية مصالحها الأمنية الوطنية، ومنع وصول التمويل والموارد إلى الجماعات الإرهابية.

وفي وقت سابق، اليوم، افصح عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، النائب في الكونغرس، جو ويلسون،عن نية الادارة الامريكية بتصنيف اربعة فصائل عراقية ضمن لائحة الإرهاب، فيما حث على إلحاق منظمة "بدر" بزعامة هادي العامري بتلك الفصائل.

وأعرب ويلسون في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، عن شكره للرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومدير مكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض سيباستيان غوركا، إزاء ذلك.