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رسمياً.. مدير عام صحة ذي قار يقدم استقالته لوزير الصحة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-13T07:57:10+0000
رسمياً.. مدير عام صحة ذي قار يقدم استقالته لوزير الصحة

شفق نيوز/ قدم مدير صحة ذي قار صدام الطويل، يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، بعد حادث الحريق المأساوي، والذي تسبب بمصرع العشرات داخل مركز للعزل خاص بمصابي فيروس كورونا.

وقال الطويل في استقالة تقدم بها إلى وزير الصحة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "في هذه اللحظات المؤلمة أقدم استقالتي، ايماناً بأن حياة الناس أهم من المنصب، لكن كان للقدر مشيئته في هذا الحادث الأليم".

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قرر سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق نتيجة الحادث.

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