رسمياً.. محافظ ذي قار الجديد يستلم مهامه

شفق نيوز/ تسلم محمد الغزي رسمياً، يوم السبت، مهام منصب محافظ ذي قار خلفاً للمحافظ المستقيل احمد غني الخفاجي.

وقال الخفاجي خلال مؤتمر التسليم والاستلام الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "سعيد جدا بتولي محمد الغزي منصب المحافظ".

من جانبه قال المحافظ الجديد محمد الغزي، "سنكمل حملة البناء والإعمار التي بدأنا بها في عهد المحافظ احمد الخفاجي".

وأضاف، "نبلغ ونرسل للجميع رسالة اطمئنان بأن لا تغييرات في كابينة الحكومة المحلية المقبلة وما يشاع في التواصل الاجتماعي غير صحيح".

واعلن محافظ ذي قار، احمد الخفاجي، اول امس الخميس، استقالته من منصبه، عازيا الامر لعدم قدرته على العمل في ظل منظومة تعمل على استهداف المدنيين في المحافظة.

وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "تقديم استقالته من منصبه جاء بسبب عدم قدرته على العمل في ظل منظومة تعمل على استهداف المدنيين، وليس كما يشاع بأنه بسبب الخلاف مع بغداد على امور تتعلق بالمشاريع الخدمية في المحافظة".

وبين، أنه "لم يتم تعيين أي شخص حتى الآن كمحافظ، والنائب الاول محمد هادي هو من سيتولى ادارة امور المحافظة لحين اختيار اسم المحافظ ".

وأضاف، أنه "لن يرشح او يطمع باي منصب في الحكومة المركزية ببغداد، كما أنه لم يعرض عليه اي منصب حتى الآن".

من جانب آخر، اعقب مؤتمر محافظ ذي قار، دخول مجموعة من المتظاهرين ممثلين عن ساحة الحبوبي يرفضون تولي النائب الاول محمد هادي منصب محافظ ذي قار "لا اصالة أو وكالة "، مؤكدين "سنلجأ لطرق واساليب غير محببة لدى الجميع إن تم تمرير الامر، وعلى حكومة الكاظمي رفض استقالة المحافظ احمد الخفاجي " وفق قولهم.