رسميا .. أكثر من 12 مليون عراقي ادلوا باصواتهم في الانتخابات التشريعية (وثيقة)
2025-11-12T11:44:49+00:00

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، النسب الأولية للإقبال الجماهيري في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد فرز 9.99% من إجمالي محطات الاقتراع .

وأظهر جدول إحصائي للمفوضية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت العام على مستوى البلاد بلغ 54.35%، بعد أن أدلى 10,904,637 ناخباً بأصواتهم من أصل 20,063,773 ناخباً مسجلاً.

وسجلت محافظات إقليم كوردستان ومحافظة نينوى أعلى نسب للإقبال، حيث تصدرت محافظة دهوك المحافظات بنسبة مشاركة بلغت 76.07%، تليها محافظة أربيل بنسبة 69.02%، ثم محافظة نينوى بنسبة 64.07%.

كما أظهرت الإحصاءات، أن محافظتي السليمانية وحلبجة سلجتا نسب مشاركة مرتفعة بلغت 64.12% و 56.87% على التوالي.

فيما تراوحت نسب المشاركة في محافظات الوسط والجنوب، حيث سجلت محافظة صلاح الدين 66.44%، والأنبار 65.93%، والبصرة 50.21%، وذي قار 47.94%، والقادسية 48.39%، بينما جاءت أقل نسب للمشاركة في محافظتي ميسان 40.11%، وبابل 49.82%.

أما في العاصمة بغداد، فقد بلغت نسبة الإقبال في جانب الرصافة 41.55%، وفي دائرة الكرخ 53.27%.

وبخصوص الاقتراع الخاص للقوات المسلحة وأفراد القوى الأمنية الذي سبق أن جرى في 11 سبتمبر/ أيلول، فقد شهد إقبالاً كبيراً بلغت نسبته 82.52%، حيث أدلى 1,084,289 فرداً من أصل 1,313,980 بأصواتهم.

كما شهد تصويت النازحين نسبة مشاركة عالية بلغت 77.35%، حيث صوت 27,527 ناخباً من أصل 35,538 ناخباً مسجلاً.

ومع دمج هذه الأرقام، أعلنت الهيئة أن إجمالي عدد المصوتين – بناء على النتائج الأولية للمحطات العامة وإجمالي محطات الاقتراع الخاص والنازحين – قد بلغ 12,009,453 مصوتاً من أصل 21,404,291 ناخباً، لتحقق الانتخابات نسبة مشاركة إجمالية أولية بلغت 56.11%.

وتمثل هذه الأرقام مؤشرات أولية لنسب المشاركة، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لأسماء الفائزين لاحقاً، بعد إكمال عملية الفرز بالكامل.

