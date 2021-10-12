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رسميا .. فوز 97 امرأة بالانتخابات التشريعية العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-12T11:32:05+0000
رسميا .. فوز 97 امرأة بالانتخابات التشريعية العراقية

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نجاح المرشحات الفائزات بالانتخابات التشريعية المبكرة خطوة ضرورية للمشاركة السياسية، ولاسيما أن الفائزات سيمثلن صوت المرأة العراقية في التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها".

وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة يسرى كريم محسن، بحسب البيان: إن "نجاح هذه المجموعة من النساء في الوصول إلى البرلمان الجديد، هو نتاج طبيعي لجهود تلك النسوة اللائي أبدَيْنَ شجاعة وإصراراً للمشاركة الفاعلة، وإن تجربتهن اليوم هو انتصار للمرأة العراقية ومحط فخر للجميع".

وأشارت محسن الى أنه "بحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ(97) مقعداً بزيادة 14 مقعداً عن الكوتا المخصصة للنساء من بينهن فائزتان من الأقليات، فيما أظهرت هذه النتائج فوز (57) امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة إلى الكوتا".

وأضافت أن "الرسالة الحقيقة للمرأة لن تتوقف عند دخولها إلى البرلمان، بل يتعيّن على جميع النساء مواصلة الجهود للمشاركة في مختلف مراحل العملية السياسية وصنع القرار، والاهتمام بقضايا المرأة والتشريعات التي من شأنها ضمان حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع".

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