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رسمياً.. عدّاء عراقي يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-17T14:18:22+0000
رسمياً.. عدّاء عراقي يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز / أعلن العداء الدولي العراقي، الدكتور سعدون ناصر، يوم الخميس، عن ترشيح نفسه رسمياً لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال ناصر، لوكالة شفق نيوز: "اكملت الإجراءات والمتطلبات لعملية ترشيحي لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، مرشحاً غير سياسي، وإنما تكنوقراط".

وأضاف: "قدمت بشكل رسمي طلب الترشيح لمجلس النواب العراقي، وقدمت الأوراق الرسمية كافة، بهذا الشأن"، لافتاً إلى أنه "يحمل معه مشروعاً حضارياً يرتكز على الفلسفة المتحضرة للرياضة في قيادة العراق".

وتابع ناصر: "لي الشرف أن أنتقل بمعشوقتي الرياضة إلى خارج حدودها التقليدية المتمثلة بساحات الكرة ومضامير الركض والقفز والرمي وحلبات الملاكمة وأبسطة المصارعة وبرك السباحة".

وأشار إلى أنه "على ثقة عالية بأنه سينال ثقة العراقيين على أمل ترؤس بلده العراق، بعدما فشل رجل السياسة ورجل الدين وجل رجالات القطاعات الأخرى في لملمة أشلاء العراقيين وبناء عراق جديد"، مبدياً تخوفه من "عدم الفوز بالرئاسة بسبب المحاصصة السياسية التي قد تقف حائلاً في اختياره للرئاسة"، على حد وصفه.

يذكر أن سعدون ناصر، يعد من أبرز عدائي المسافات الطويلة وحقق نتائج عديدة للعراق، في جميع الفئات العمرية، حتى بعد أن أصبح رائداً للعب حيث تمكن مؤخراً من الفوز بالمركز الأول للرواد في سباق البحر الأحمر الدولي في الأردن للماراثون لمسافة 21 كم.

وتوج ناصر، بالوسام الذهبي لماراثون بيروت الدولي لمسافة 21 كم للفئات العمرية "الرواد" بمشاركة سبعة آلاف عداء وعداءة، يمثلون مختلف دول العالم.

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