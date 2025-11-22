رسميا .. حزب الدعوة يرشح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

شفق نيوز - بغداد

قرر مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.

وذكر الحزب في بيان مقتضب اليوم، أن المجلس قرر ذلك وبالإجماع.

ويأتي ترشيح المالكي بالتزامن مع وصوله الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد اجراء الانتخابات التشريعية في يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان مصدر مطلع، قد كشف يوم الخميس الماضي، عن أبرز ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، فيما بين أن الأسبوع المقبل سيشهد حراكا بين كافة القوى السياسية لتسمية الرئاسات الثلاث.

ونبه المصدر، إلى وجود 3 مرشحين، سيتم تسمية أحدهم عبر التصويت داخل الإطار، وهم كل من رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.