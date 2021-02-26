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رسمياً.. تكليف الأسدي محافظاً لذي قار والتحقيق في أعمال العنف

Category: سیاسة

Date: 2021-02-26T19:35:30+0000
رسمياً.. تكليف الأسدي محافظاً لذي قار والتحقيق في أعمال العنف

شفق نيوز/ كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار بدلا عن ناظم الوائلي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بأوامر من الكاظمي، تم تكليف عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار.

كما أمر الكاظمي بتشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين، إضافة إلى تشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.

وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي قد قدم استقالته إلى الكاظمي في وقت سابق الجمعة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية مقتل ستة متظاهرين الجمعة في أسوأ أعمال عنف تشهدها الاحتجاجات المتواصلة في الناصرية منذ خمسة أيام.

وقبل ذلك كان ثلاثة متظاهرين قد قتلوا في الصدامات مع قوات الأمن خلال الأيام السابقة في الناصرية خلال الاحتجاجات التي تطالب بإقالة الوائلي.

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