رسمياً.. تقدم وعزم يختاران مرشح السنة لرئاسة البرلمان

شفق نيوز/ اختار تحالفا تقدم والعزم، يوم السبت، رسمياً محمد الحلبوسي مرشحاً وحيداً لرئاسة البرلمان بدورته الخامسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف تقدم الوطني يحيى المحمدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات النيابية الاخيرة افرزت معادلة سياسية جديدة سيكون لها أثر ملموس على واقع العراق؛ و ما خطوة التفاهم بين تحالفي عزم وتقدم الا دليل واضح على ذلك".

وبارك المحمدي، "خطوة انتخاب خميس الخنجر رئيسًا للتحالف الذي يجمع تقدم وعزم"، مبيناً ان "هذا الاندماج سيكون له انعكاس مباشر على واقع المحافظات المحررة".

واردف قائلاً، "اليوم وبحضور 67 نائباً فائزاً من تحالفي عزم وتقدم تم التصويت على اختيار خميس الخنجر رئيساً للتحالف، ومحمد الحلبوسي كمرشح وحيد لرئاسة البرلمان".

وتابع المحمدي أن "الساحة السياسية السنية تشهد نضوجًا سياسيًا بفضل عقلانية ورؤية الزعيمين الحلبوسي والخنجر"، مؤكدًا ان "هذا الاندماج تاريخي ويصب في مصلحة العملية السياسية".

وفي وقت سابق اليوم السيت، كشف مصدر سياسي مطلع، عن اختيار أكبر تحالفين للقوى السياسية السنية مساء يوم السبت لمحمد الحلبوسي كمرشح لشغل منصب رئاسة مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أعضاء تحالفي تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وعزم بزعامة خميس الخنجر صوتا بالاجماع على اختيار الحلبوسي كمرشح للقوى السنية لشغل منصب رئاسة مجلس النواب لولاية ثانية.

وكان المصدر قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن التحالفين توصلا إلى اتفاق خلال اجتماع انعقد في بغداد لتشكيل تحالف موحد برئاسة خميس الخنجر.

ويعتبر تقدم وعزم أكبر تحالفين للقوى السياسية السنية، وفاز الأول بـ37 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما حصل الثاني على 14 مقعدا.