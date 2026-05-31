رسمياً.. ترمب يعلن تعيين توم باراك مبعوثاً خاصاً إلى العراق

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، تعيين سفير واشنطن لدى أنقرة، توم باراك، مبعوثا رئاسيا خاصاً إلى العراق وسوريا.

وقال ترمب في تدوينة له على منصة تروث سوشال، إن توم باراك سيواصل مهام منصبه سفيراً لتركيا وسيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية".

وأضاف أنّ ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، واستمرار نمو العلاقة معهما، معرباً عن تقديره العميق للعمل الذي أنجزه توم باراك، واستعداده الدائم لخدمة الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد أكد أمس السبت، أن باراك سيواصل لعب دور قيادي في ملفي سوريا والعراق ضمن إدارة الرئيس دونالد ترمب، رغم انتهاء صفته كمبعوث خاص إلى سوريا.

وكان باراك، السفير الأميركي لدى تركيا، قد تولى في أيار/ مايو 2025 مهمة المبعوث الخاص إلى سوريا، بالتوازي مع تحركات إدارة ترمب لإعادة صياغة مقاربتها تجاه الملف السوري ورفع العقوبات عن دمشق، في ظل الدور المتنامي لتركيا في الملف السوري.

وتمنح تصريحات روبيو بعداً رسمياً للدور الأوسع الذي بدأ باراك يمارسه عملياً في العراق أيضاً، بعدما برز خلال الفترة الماضية في واجهة الاتصالات الأميركية مع بغداد، عقب تعثر مباشرة مارك سافايا في منصب المبعوث الخاص للعراق بشكل رسمي.