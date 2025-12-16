رسمياً.. تحديد "رئيس السن" لإدارة أولى جلسات البرلمان السادس

شفق نيوز- بغداد

حددت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الثلاثاء، النائب الأكبر سناً لقيادة أولى جلسات مجلس النواب الجديد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النائب الأكبر سناً الذي سيتولى إدارة جلسة البرلمان الأولى هو عامر حسين جاسم علي الفائز، عن تحالف تصميم من محافظة البصرة ومن مواليد 25-10-1948".

وفي وقت سابق من اليوم، حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الـ29 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعدا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.