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رسمياً.. تحالف "من اجل الشعب" يشارك في جلسة التصويت على رئيس العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-03-26T09:20:27+0000
رسمياً.. تحالف "من اجل الشعب" يشارك في جلسة التصويت على رئيس العراق

شفق نيوز/ قرر تحالف "من اجل الشعب" والذي يضم نحو 28  نائباً، اليوم السبت، وبشكل رسمي المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إنه تم الاتفاق وبشكل رسمي أن يشارك تحالف "من أجل الشعب"، الذي يضم حركة امتداد والجيل الجديد ونواب مستقلين اخرين في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، مبيناً أن عضاء الكتلة يتواجدون داخل مبنى البرلمان.

واشار إلى أن هيئة رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً بشأن انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وعقدت الكتل السياسية، صباح السبت، اجتماعات منفردة قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية .

وبدأ اعضاء مجلس النواب العراقي مع مرشحي رئاسة الجمهورية، صباح السبت، بالتوافد الى المجلس وسط اجراءات مشددة.

ومن المقرر ان تبدأ جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية عند الساعة الحادية عشر صباحاً

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

 

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