رسميا .. برهم صالح يرشح نفسه لنيل الولاية الثانية بمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني مطلع يوم الخميس بأن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح رشح نفسه مرة أخرى لنيل الولاية الثانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن صالح قدّم اليوم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل رسمي الى مجلس النواب العراقي.

وكانت مصادر في الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أبلغت وكالة شفق نيوز، بأن الحزب سيرشح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.

وكان مجلس النواب العراقي قد فتح باب الترشيح يوم الاثنين لمنصب رئيس الجمهورية على أن يجري انتخاب أحد المرشحين خلال مدة أقصاها 8 شباط/فبراير المقبل.