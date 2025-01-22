رسميا .. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بدستورية جلسة اقرار "القوانين الجدلية"

شفق نيوز/ أعلن النائب هادي السلامي، اليوم الأربعاء، تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية (اعلى سلطة قضائية في العراق) في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس وشهدت إقرار "قوانين جدلية".

ونشر السلامي صورة له اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطها مع عدد من زملائه النواب وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.

وشهدت جلسة البرلمان أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ"القوانين الجدلية".

وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.