بجدول أعمال "منحصر".. الإطار يحدد الاثنين موعداً لحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء

دعت الأمانة العامة للإطار التنسيقي، يوم الأحد، قوى الإطار إلى عقد اجتماع غداً الاثنين في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، مؤكداً أن جدول الأعمال ينحصر بـ(حسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء).

وأخفق الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق بعقد اجتماع "حاسم" أمس السبت، ليتمّ تأجيله إلى يوم غد الاثنين.

وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الاستحقاق الحكومي مرحلة حرجة، عقب انتخاب نزار ئاميدي رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان الجاري لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى المربع الأول للانسداد السياسي.