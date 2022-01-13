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رسمياً.. الوائلي يباشر مهامه محافظاً للنجف (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-01-13T10:25:12+0000
رسمياً.. الوائلي يباشر مهامه محافظاً للنجف (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن ماجد الوائلي استلم يوم الخميس مهامه رسمياً محافظاً للنجف جنوبي العراق. 

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد كلف الوائلي محافظاً للنجف امس الأربعاء خلال زيارته للمحافظة التي تعد مقدسة لدى المسلمين الشيعة.

والوائلي نائب سابق عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة برصيد ٧٣ مقعدا.

وعلق رئيس الكتلة الصدرية حسن العذراي في منشور عبر الفيسبوك على التكليف، أمس الاربعاء، قائلا، إن "محافظة النجف الاشرف سوف تدخل مرحلة جديدة من الإعمار وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد والفاسدين".

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