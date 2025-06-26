رسميا.. المفوضية توصد باب الترشح للانتخابات البرلمانية العراقية 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ظهر اليوم الخميس، إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية للعراق 2025.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أغلقت باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائي مع انتهاء فترة الدوام الرسمي لغاية الساعة 3 ظهراً".

وبين جميل ان "المرحلة المقبلة ما بعد اغلاق باب الترشيح، سيتم العمل على عملية فرز الاسماء ونقلها للتدقيق لدى أكثر من جهة رقابية امنية وكذلك قضائية وهيئة المساءلة والعدالة وغيرها".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بالعراق في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.